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Диетолог объяснила, почему нельзя пробовать фрукты и ягоды на рынке

Диетолог объяснила, почему нельзя пробовать фрукты и ягоды на рынке
Почему нельзя пробовать фрукты и ягоды на рынке
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Привычка пробовать немытые фрукты и ягоды прямо на рынке может обернуться тяжёлыми последствиями и даже смертью. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, уличная торговля часто ведётся в антисанитарных условиях — рядом с дорогами, под воздействием пыли и выхлопных газов. Продавцы передают ягоды и фрукты грязными руками, а надрезанные арбузы и дыни упаковывают в плёнку прямо на нечистых прилавках. Это грозит заражением дизентерией, листериозом, кишечной палочкой и опасными паразитами.

Особую опасность такая еда представляет для детей: из-за рвоты и диареи мгновенно наступает обезвоживание, которое без капельницы может вызвать судороги и привести к летальному исходу. Но и у взрослых банальное отравление способно запустить цепочку смертельно опасных осложнений. Обезвоживание сгущает кровь, создавая экстремальную нагрузку на сердце и сосуды — может оторваться тромб и вызвать инсульт.

Соломатина добавила, что частники часто обрабатывают плоды химикатами и фунгицидами от гниения, что наносит тяжёлый удар по печени. «Рынок — это всегда русская рулетка для иммунитета», — резюмировала эксперт.

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