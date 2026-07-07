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Можно ли заниматься спортом при грыже пищевода? Врач дал чёткий ответ

Можно ли заниматься спортом при грыже пищевода? Врач дал чёткий ответ
Можно ли заниматься спортом при грыже пищевода?
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Обнаружение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) не является приговором для спорта. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» в Краснодаре Александр Коротаев.

По его словам, сам по себе спорт грыжу не вызывает. Напротив, малоподвижность и лишний вес способствуют её прогрессированию. Для большинства пациентов умеренные нагрузки — ходьба, плавание, фитнес — не только допустимы, но и полезны.

Однако решение всегда индивидуально и зависит от размера грыжи, наличия изжоги, болей и воспаления пищевода. Врач подчеркнул, что при впервые выявленной ГПОД не стоит паниковать и самостоятельно запрещать себе тренировки. Правильнее обратиться к специалисту, который оценит ситуацию целиком.

Он добавил, что в подавляющем большинстве случаев пациенты с диафрагмальной грыжей успешно занимаются спортом, ведут активную жизнь и никогда не сталкиваются с необходимостью операции.

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