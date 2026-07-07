Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Психолог назвала пять признаков токсичных отношений

Психолог назвала пять признаков токсичных отношений
Пять признаков токсичных отношений
Комментарии

Токсичные отношения легко спутать с «просто сложным периодом». Многие надеются, что партнёр изменится, а сами винят себя в недостатке терпения. Однако, по словам организационного психолога и системного семейного психотерапевта Дианы Гончаровой, токсичные отношения — это не временные трудности, а система, которая разрушает человека изнутри. В беседе с «Чемпионатом» эксперт назвала пять ключевых признаков, на которые стоит обратить внимание.

Первый признак: вы чувствуете, что любовь нужно заслужить. В здоровых отношениях любовь — это данность, а не награда за хорошее поведение, терпение или жертвы. Если планка постоянно отодвигается, а вы всё время стараетесь быть «удобным», это формирует зависимость, из которой трудно выйти.

Второй признак: вы не можете открыто говорить о своих чувствах. Страх сказать, что вам больно или обидно, возникает из-за привычного обесценивания со стороны партнёра. Подавленные эмоции не исчезают — они превращаются в тревогу, бессонницу и апатию.

Третий признак: вы теряете себя. Вы стали менее уверенным, перестали понимать свои желания, ваши интересы, друзья и увлечения постепенно исчезли. Вы больше не знаете, кто вы вне отношений.

Четвёртый признак: вы играете роль «спасателя». Партнёр «без вас пропадёт», и это создаёт иллюзию значимости. Однако на деле вы становитесь не партнёром, а инструментом для решения чужих проблем.

Пятый признак: вы боитесь, что без него будет хуже. Страх одиночества и убеждённость, что никто больше не полюбит, — результат долгой работы токсичной системы, подорвавшей самооценку.

Если вы узнали себя хотя бы в трёх из этих пунктов, стоит признать реальность и перестать оправдывать партнёра, отмечает психолог.

«Токсичные отношения — это не любовь. Это зависимость, маскирующаяся под любовь. И первый шаг к свободе — честно сказать себе: «Со мной так нельзя», — резюмирует Гончарова.

Читайте также:
Сон в разных кроватях: как не превратить «постельный развод» в настоящий? Сон в разных кроватях: как не превратить «постельный развод» в настоящий?
Нерушимые правила финансового этикета: кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату? Нерушимые правила финансового этикета: кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android