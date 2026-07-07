Психолог назвала пять признаков токсичных отношений

Токсичные отношения легко спутать с «просто сложным периодом». Многие надеются, что партнёр изменится, а сами винят себя в недостатке терпения. Однако, по словам организационного психолога и системного семейного психотерапевта Дианы Гончаровой, токсичные отношения — это не временные трудности, а система, которая разрушает человека изнутри. В беседе с «Чемпионатом» эксперт назвала пять ключевых признаков, на которые стоит обратить внимание.

Первый признак: вы чувствуете, что любовь нужно заслужить. В здоровых отношениях любовь — это данность, а не награда за хорошее поведение, терпение или жертвы. Если планка постоянно отодвигается, а вы всё время стараетесь быть «удобным», это формирует зависимость, из которой трудно выйти.

Второй признак: вы не можете открыто говорить о своих чувствах. Страх сказать, что вам больно или обидно, возникает из-за привычного обесценивания со стороны партнёра. Подавленные эмоции не исчезают — они превращаются в тревогу, бессонницу и апатию.

Третий признак: вы теряете себя. Вы стали менее уверенным, перестали понимать свои желания, ваши интересы, друзья и увлечения постепенно исчезли. Вы больше не знаете, кто вы вне отношений.

Четвёртый признак: вы играете роль «спасателя». Партнёр «без вас пропадёт», и это создаёт иллюзию значимости. Однако на деле вы становитесь не партнёром, а инструментом для решения чужих проблем.

Пятый признак: вы боитесь, что без него будет хуже. Страх одиночества и убеждённость, что никто больше не полюбит, — результат долгой работы токсичной системы, подорвавшей самооценку.

Если вы узнали себя хотя бы в трёх из этих пунктов, стоит признать реальность и перестать оправдывать партнёра, отмечает психолог.

«Токсичные отношения — это не любовь. Это зависимость, маскирующаяся под любовь. И первый шаг к свободе — честно сказать себе: «Со мной так нельзя», — резюмирует Гончарова.

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