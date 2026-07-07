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Врач объяснил, когда обычная окрошка превращается в яд

Врач объяснил, когда обычная окрошка превращается в яд
Когда обычная окрошка превращается в яд
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Окрошка — одно из самых популярных летних блюд, но при неправильном хранении она может стать причиной серьёзного отравления. Врач Андрей Звонков в беседе с aif.ru объяснил, почему это блюдо опасно готовить впрок.

По словам эксперта, окрошку нужно есть сразу после приготовления. Её нельзя хранить даже в холодильнике — уже через час после готовности она становится питательной средой для бактерий.

«Это не суп, который вы прокипятили и спокойно обедаете им неделю. Окрошка — это среда, в которой любой микроорганизм размножается за два часа», — предупредил врач.

Особую опасность представляет сочетание ингредиентов: кефир или квас в смеси с мясом и овощами создают идеальные условия для размножения стрептококков и стафилококков. Если блюдо к тому же постоит вне холодильника, отравление практически неизбежно.

«Легко можно дойти до госпитализации. По крайней мере, сильная диарея вам точно будет обеспечена», — резюмировал Звонков.

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