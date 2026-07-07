Диетолог рассказала, кому нельзя есть черешню

Черешня — одна из первых летних ягод, богатая витаминами, антиоксидантами и микроэлементами. Однако она подходит далеко не всем, рассказала в беседе с URA.RU диетолог Наталья Круглова.
По словам эксперта, ягода снимает воспаление, снижает уровень мочевой кислоты (что важно при подагре и артрите), защищает сердце и сосуды, а также снижает риск онкологии благодаря антиоксидантам. Сочетание железа и витамина С служит профилактикой анемии.
Между тем черешня противопоказана:
- аллергикам — часто встречается перекрёстная аллергия на косточковые (абрикосы, сливу, вишню);
- при мочекаменной болезни — органические кислоты могут ухудшить состояние при оксалурии;
- при сахарном диабете — из-за высокого содержания углеводов безопасная порция — не больше горсти в день;
- при обострении гастрита, язвы, панкреатита — органические кислоты могут вызвать боль и дискомфорт на воспалённой слизистой;
- при синдроме раздражённого кишечника — ягода может спровоцировать диарею и вздутие.
Врач советует учитывать индивидуальные особенности и при наличии хронических заболеваний перед употреблением черешни проконсультироваться со специалистом.
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