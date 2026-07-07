Гастроэнтеролог предупредила об опасности купания на необорудованных пляжах

В жаркую погоду в стоячих водоёмах активно размножаются опасные микроорганизмы, что может обернуться тяжёлыми инфекциями. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с NEWS.ru предупредила о серьёзных рисках купания на необорудованных пляжах.

Одной из самых частых проблем, по словам эксперта, является лямблиоз — паразитарное поражение тонкого кишечника. Не менее опасен и ротавирус: симптомы (температура, боли в животе, рвота и диарея) появляются уже через несколько часов. Главная угроза в этом случае — обезвоживание.

Особую опасность представляет лептоспироз — тяжёлая бактериальная инфекция. Бактерии проникают в организм не только через рот, но и через царапины и ссадины, поэтому купание с открытыми ранами в сомнительной воде крайне рискованно. На начальной стадии лептоспироз маскируется под грипп: головная боль, температура, покраснение глаз, ломота в мышцах. Позже появляется желтушность кожи — признак поражения печени.

Без своевременного лечения инфекция может затронуть почки, лёгкие и нервную систему.

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