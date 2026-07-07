Хирург рассказал, почему разливной квас может быть смертельно опасным

Напиток способен вызвать не только лёгкое опьянение, но и серьёзное отравление. Врач-хирург Александр Умнов, старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, в беседе с Life.ru предупредил о скрытых рисках, которые таит в себе квас.

Летний напиток является продуктом естественного брожения, и содержание этанола в нем может достигать 1,2%, что позволяет классифицировать его как слабоалкогольный напиток. Эксперт отмечает, что при определённых условиях — например, в жару, у непьющих людей или после употребления большого объёма (более 1 л) — квас может повлиять на координацию и когнитивные функции. Водителям садиться за руль после него не рекомендуется.

Однако главную опасность, по словам хирурга, представляет не алкоголь, а несоблюдение санитарных норм при продаже разливного кваса. Грязные бочки, краны, шланги и руки продавца без перчаток — идеальные условия для размножения бактерий. Особенно рискованно, если напиток хранится при неправильной температуре (выше +12°C), что ускоряет порчу продукта.

При покупке стоит обратить внимание на запах (свежий, с лёгкой кислинкой, без ноток гнили или ацетона), вкус (кисло-сладкий, без горечи) и внешний вид (умеренная пена и осадок). Употребление некачественного кваса может привести к тошноте, рвоте, болям в животе, диарее, слабости и головной боли. Симптомы, как правило, появляются через два-шесть часов после употребления.

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