Международный марафон «Алые паруса» пройдёт в Санкт-Петербурге 21 июня

Международный марафон «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 21 июня. Локация — Крестовский остров. Трасса проходит через Яхтенный мост, соединяющий два парка: 300-летия СПб и Приморский парк Победы.

В программе — легкоатлетические соревнования на дистанциях 5,275 км, 10,55 км, 21,1 км, 42,2 км, 63,3 км (по кругу — 5,275 км) и Детский старт на 1 км по возрастным группам. Забеги проходят по кругу 1 км по видам активности бег, северная ходьба, каникросс. Также возможно участие в формате эстафеты на восемь человек 5,275 км (бег).

Спортсменов и гостей ждут развлекательная программа, розыгрыш призов, мастер-классы и фотозона.

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