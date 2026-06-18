Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Международный марафон «Алые паруса» пройдёт в Санкт-Петербурге 21 июня

Международный марафон «Алые паруса» пройдёт в Санкт-Петербурге 21 июня
«Алые паруса»
Комментарии

Международный марафон «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 21 июня. Локация — Крестовский остров. Трасса проходит через Яхтенный мост, соединяющий два парка: 300-летия СПб и Приморский парк Победы.

В программе — легкоатлетические соревнования на дистанциях 5,275 км, 10,55 км, 21,1 км, 42,2 км, 63,3 км (по кругу — 5,275 км) и Детский старт на 1 км по возрастным группам. Забеги проходят по кругу 1 км по видам активности бег, северная ходьба, каникросс. Также возможно участие в формате эстафеты на восемь человек 5,275 км (бег).

Спортсменов и гостей ждут развлекательная программа, розыгрыш призов, мастер-классы и фотозона.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Сон в разных кроватях: как не превратить «постельный развод» в настоящий? Сон в разных кроватях: как не превратить «постельный развод» в настоящий?
Нерушимые правила финансового этикета: кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату? Нерушимые правила финансового этикета: кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android