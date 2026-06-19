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Кросс MagadanRun пройдёт в Магадане 20 июня

Кросс MagadanRun пройдёт в Магадане 20 июня
MagadanRun
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Кросс MagadanRun пройдёт в Магадане 20 июня. Локация старта «Гороховое поле».

В программе забеги на 8,8 км, 4,4 км, а также детские старты на 3 км, 2 км и 1 км по возрастным категориям. Для участия необходимо предоставить медицинскую справку-допуск.

Расписание

  • 9:00 — открытие стартового городка
  • 9:20 — 09:50 — выдача стартовых пакетов
  • 10:00 — разминка
  • не ранее 10:20 старт, федерация САМБО, 1 км
  • не ранее 10:40 — старт, 1 км, кластеры A, B, C
  • не ранее 11:10 — старт, девушки и юноши U20 — 2 км и 3 км, кластеры A, B, C
  • не ранее 12:00 — старт, женщины и мужчины — 4,4 км, кластеры A, B, C
  • не ранее 12:40 — старт, женщины и мужчины — 8,8 км, кластеры A, B, C
  • 14:00-15:00 — подведение итогов, построение, награждение ценными призами, медалями и грамотами

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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