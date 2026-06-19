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Психолог рассказала, как раздельный сон влияет на отношения

Психолог рассказала, как раздельный сон влияет на отношения
Как раздельный сон влияет на пару
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Психолог Екатерина Карасина рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как раздельный сон влияет на отношения. По её словам, далеко не всегда это признак скорого разрыва.

«Всё зависит от причины, по которой супруги решают спать отдельно. Раздельный сон может отражать как зрелость отношений и здоровую заботу друг о друге, так и начинающееся охлаждение. Но нужно понимать, что далеко не всё в отношениях регулируется тем, спите вы вместе или порознь», — сказала эксперт.

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У раздельного сна есть очевидный плюс — высокое качество отдыха и отсутствие взаимного недовольства, если биоритмы супругов не совпадают.

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