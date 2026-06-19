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Финансовый эксперт рассказал, стоит ли обсуждать зарплату с коллегами

Финансовый эксперт рассказал, стоит ли обсуждать зарплату с коллегами
Стоит ли обсуждать деньги с коллегами
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Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», стоит ли обсуждать зарплату с коллегами. По его словам, такая тема для беседы может серьёзно подорвать атмосферу в коллективе и даже довести до скандала.

«Ваш коллега может посчитать, что за одну и ту же работу с вами (хотя функционал на самом деле может быть разным), ему платят значительно меньше, чем он заслуживает. Появятся обиды на других сотрудников и руководство», — объяснил эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Нерушимые правила финансового этикета: кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату?
Нерушимые правила финансового этикета: кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату?

Разговоры о деньгах также часто провоцируют зависть или недовольство, особенно если в компании нет прозрачной системы оплаты.

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