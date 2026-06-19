Невролог объяснил, почему не стоит давать детям антибиотики на всякий случай

Невролог Али Исмаилов объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», почему не стоит давать детям антибиотики на всякий случай.

«Не стоит давать антибиотики «на всякий случай», сиропы от кашля и комбинированные противопростудные препараты без врача, особенно маленьким детям. Они могут вызывать сонливость, возбуждение, тахикардию, судороги, передозировку из-за повторяющихся компонентов в составе», — сказал эксперт.

Исмаилов напомнил, что дети — не маленькие взрослые и лечение для них часто сильно отличается. Даже если нет возможности дойти до врача в трудной ситуации, лучше вызвать специалиста на дом или скорую помощь, чем справляться с опасными побочками.

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