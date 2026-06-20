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Психолог дала совет, как перестать думать об идеальных кадрах для соцсетей на отдыхе

Психолог дала совет, как перестать думать об идеальных кадрах для соцсетей на отдыхе
Как перестать думать об идеальных кадрах
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Клинический психолог Лариса Верчинова рассказала «Чемпионату», как перестать думать об «идеальных кадрах» для социальных сетей и начать отдыхать «для себя». Когда всё вокруг становится потенциальным контентом: закат, тарелка, вид из окна — мозг не отдыхает, он работает: оценивает, кадрирует, придумывает подпись.

«Оставьте телефон в номере или сумке на первые полчаса. Не навсегда — просто дайте себе войти в момент без камеры. Снять можно потом, но сначала — почувствовать. Задайте себе вопрос: я сейчас делаю это, потому что мне нравится или потому что хорошо смотрится? Честный ответ многое расставит по местам», — рекомендовала эксперт.

Попробуйте один день без публикаций. Снимать можно — выкладывать нет. Часто оказывается, что тревогу создаёт не сама съёмка, а ожидание реакций на результат. Выберите одно занятие, которое физически нельзя снять или сделать это неудобно: плавание, массаж, активный вид спорта. Пусть это будет только ваше. Отдых, который никто не видел, всё равно был. И именно он восстанавливает.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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