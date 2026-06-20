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Фитнес-эксперть дала совет, как перестать откладывать спорт на понедельник

Фитнес-эксперт дала совет, как перестать откладывать спорт на понедельник
Как перестать откладывать спорт на понедельник
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Топ-тренер FitStars Илана Сухорукова в беседе с «Чемпионатом» дала совет, как перестать откладывать спорт на понедельник. Чаще всего активность переносится не потому, что человек ленивый, а потому, что в голове тренировка сразу выглядит слишком большой и требовательной. Идеального понедельника, новой формы, свободного расписания и «правильного настроения» можно так никогда и не дождаться.

«Если движения давно не было, начните с пяти минут зарядки. Не с обещания «теперь каждый день по часу», а с маленького действия, которое вы можете сделать уже завтра. Размяться, пройтись, включить короткую тренировку или потанцевать под любимый трек — всё это уже движение. Выбирайте активность, которая приносит удовольствие. Танцы, прогулка, мягкая растяжка, пилатес, домашняя тренировка — не так важно, с чего начать», — сказала эксперт.

Важно, чтобы телу и психике не хотелось сбежать уже на третьей минуте. Ещё помогает люфт: «я просто попробую, а потом посмотрю, как мне». Так снижается внутреннее сопротивление, потому что вы не подписываете с собой пожизненный контракт на спорт, а просто делаете первый шаг. Движение — это не наказание за еду и не способ срочно себя исправить, а забота о теле, уровне энергии и самочувствии. Регулярность собирается не из героизма, а из маленьких шагов, которые хочется повторять.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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