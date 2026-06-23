Психолог объяснила, почему люди выбирают отношения без обязательств

Психолог Ольга Верещагина объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему люди выбирают отношения без обязательств. По её словам, причин тому может быть много.

«Человек может быть на том жизненном этапе, когда отношения не стоят у него в приоритете временно. Например, человек находится на этапе исследования своей сексуальности. Часто это происходит после долгих отношений, которые начались достаточно рано, человек не успел узнать себя или забыл, каким он может быть, или старый образ уже утратил свою актуальность, а новый ещё не сформирован», — сказала эксперт.

Психоаналитики также чаще говорят о влиянии раннего опыта привязанности. Когнитивно-поведенческий подход рассматривает такие отношения как результат убеждений человека о себе и партнёрстве. Например: «серьёзные отношения всегда заканчиваются болью» или «я не готов сейчас брать ответственность».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.