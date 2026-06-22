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Фитнес-эксперт дала совет, как выбрать подходящую обувь для долгих прогулок

Фитнес-эксперт дала совет, как выбрать подходящую обувь для долгих прогулок
Как выбрать обувь для долгих прогулок
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Директор по развитию FitBase Анастасия Гулянина рассказала «Чемпионату», что при выборе обуви для длительных прогулок ключевыми аспектами остаются поддержка стопы, амортизация и правильный размер. Обувь должна фиксировать пятку, иметь мягкую, но упругую подошву и гибкий носок, чтобы минимизировать нагрузку на колени и голеностоп.

Для городских условий подходят кроссовки с умеренной амортизацией и дышащим верхом, для пересечённой местности — обувь с более жёсткой подошвой, протектором и дополнительной фиксацией голеностопа. Особое внимание стоит уделить выбору размера: обувь не должна быть тесной, иначе нарушается кровообращение и появляются натоптыши, а свободная модель увеличивает риск вывихов.

«Важно, чтобы кроссовки позволяли носить их с удобными носками и оставляли небольшой запас в длину стопы, примерно полсантиметра. Дополнительно обращайте внимание на амортизацию пятки, подошву с противоскользящим рисунком и мягкий внутренний материал, который снижает трение. Для прогулок на длинные дистанции лучше выбирать модели с лёгким весом, чтобы снизить усталость», — отметила эксперт.

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