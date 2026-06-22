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Эксперт рассказал, как заниматься йогой без вреда для здоровья

Эксперт рассказал, как заниматься йогой без вреда для здоровья
Как заниматься йогой с пользой
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Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал в беседе с «Чемпионатом», как заниматься йогой без вреда для здоровья. Самое важное — не сравнивать себя с другими. Йога не должна быть соревнованием на гибкость или выносливость.

«Если поза вызывает боль, головокружение, онемение или сильный дискомфорт, её нужно упростить или пропустить. Лучше всего йога работает тогда, когда она подобрана под состояние человека: с учётом возраста, уровня подготовки, диагнозов и целей. В этом случае она действительно может стать полезной привычкой — не только для тела, но и для головы», — сказал эксперт.

Йога хороша как мягкая и разумная практика, но при серьёзных заболеваниях и сомнениях в самочувствии её лучше обсуждать с врачом.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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