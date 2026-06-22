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Психотерапевт объяснила, что на самом деле стоит за любовью делать селфи

Психотерапевт объяснила, что на самом деле стоит за любовью делать селфи
Что стоит за любовью к селфи
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Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», что на самом деле стоит за любовью делать селфи. По её словам, желание фотографироваться чаще говорит не о «самовлюблённости», а о том, как человек строит образ себя и общается с миром. Для одних это способ сохранить момент, для других — возможность показать настроение, получить отклик и почувствовать контакт с людьми.

«Селфи часто делают люди, которым важно фиксировать свою жизнь «здесь и сейчас». Это может быть и обычная память, и способ лучше почувствовать себя, и форма самопрезентации. Для кого-то селфи — удобный и быстрый способ показать эмоции, не объясняя их словами», — сказала эксперт.

Иногда тяга к селфи связана с потребностью в одобрении. Тогда человеку особенно важно, как он выглядит со стороны, сколько будет реакций и понравится ли снимок другим. Но это не означает патологии: в разумных пределах это нормальная часть социальной жизни.

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