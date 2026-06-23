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Врач перечислил продукты, от которых стоит отказаться в жару

Врач перечислил продукты, от которых стоит отказаться в жару
Что не стоит есть в жару
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Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал «Чемпионату», что в жаркую погоду стоит отказаться от продуктов, которые создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и способствуют обезвоживанию. В первую очередь это жирные, жареные и слишком тяжёлые блюда, а также фастфуд, копчёности и продукты с большим количеством соли. Они требуют больше энергии на переваривание и могут усиливать чувство тяжести и дискомфорта.

«Летом следует с осторожностью относиться к скоропортящимся продуктам: салатам с майонезом, кремовым десертам, готовым блюдам, которые долго находились вне холодильника. Высокая температура способствует быстрому размножению бактерий и повышает риск пищевых отравлений», — отмечает эксперт.

В жару лучше отдавать предпочтение лёгкой пище: овощам, фруктам, зелени, кисломолочным продуктам, нежирной рыбе и достаточному количеству чистой воды. Дополнительную поддержку пищеварительной системе могут оказать пробиотики, которые помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры.

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