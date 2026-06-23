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Отоларинголог рассказала, как дачные работы незаметно вредят слуху

Отоларинголог рассказала, как дачные работы незаметно вредят слуху
Как дачные работы вредят слуху
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Отоларинголог Лариса Вылегжанина «АО» Медицина» рассказала в разговоре с «Чемпионатом», как дачные работы незаметно вредят слуху. Привычные задачи вроде кошения травы кажутся безобидными, но длительный шум 85–110 дБ разрушает волосковые клетки внутреннего уха кумулятивно — необратимо.

«Один выходной не вызовет тугоухость, как в клубе (импульсный пик 120 дБ за вечер), но хронический шум от инструментов накапливается годами. Импульсный шум бьет разово, вызывая острый сдвиг порога слышимости, а длительный — постепенную нейросенсорную потерю. За сезон на огороде это эквивалентно неделе в цеху шумного завода», — сказала врач.

Самые опасные инструменты: бензопила (105–115 дБ), триммер (95–110 дБ), культиватор (100–108 дБ), газонокосилка (90–105 дБ). Меньше риска от секатора или лопаты. Измерения показывают: 10 минут бензопилой — это как час перфоратора.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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