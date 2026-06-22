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«Ночной забег» в Москве собрал 22 тысячи участников

«Ночной забег» в Москве собрал 22 тысячи участников
«Ночной забег»
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В ночь с 20 на 21 июня в Москве 13-й раз прошёл «Ночной забег» — единственный массовый старт столицы, который проходит после захода солнца. Более 22 тысяч участников пробежали 10 км по набережным Москвы. Мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Москве» при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

В этом году маршрут забега обновился: участники стартовали недалеко от делового центра «Москва-Сити» и преодолели 10 км по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, а также по улице Косыгина. Финиш был расположен на территории Университетской площади МГУ имени М.В. Ломоносова. Победителями забега стали пять мужчин и пять женщин, преодолевшие дистанцию быстрее других участников.

Результаты

Мужчины

  1. Ринас Ахмадеев — 0:29.48.
  2. Андрей Стрижаков — 0:29.56.
  3. Никита Чаповский — 0:30.41.
  4. Арсений Богатырёв — 0:30.59.
  5. Алексей Патраков — 0:31.02.

Женщины

  1. Нина Бышкина — 0:33.25.
  2. Любовь Дубровская — 0:33.55.
  3. Александра Бородинова — 0:34.07.
  4. Елена Зонова — 0:34.19.
  5. София Вахрушева — 0:34.30.

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