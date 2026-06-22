«Ночной забег» в Москве собрал 22 тысячи участников

В ночь с 20 на 21 июня в Москве 13-й раз прошёл «Ночной забег» — единственный массовый старт столицы, который проходит после захода солнца. Более 22 тысяч участников пробежали 10 км по набережным Москвы. Мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Москве» при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.
В этом году маршрут забега обновился: участники стартовали недалеко от делового центра «Москва-Сити» и преодолели 10 км по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, а также по улице Косыгина. Финиш был расположен на территории Университетской площади МГУ имени М.В. Ломоносова. Победителями забега стали пять мужчин и пять женщин, преодолевшие дистанцию быстрее других участников.
Результаты
Мужчины
- Ринас Ахмадеев — 0:29.48.
- Андрей Стрижаков — 0:29.56.
- Никита Чаповский — 0:30.41.
- Арсений Богатырёв — 0:30.59.
- Алексей Патраков — 0:31.02.
Женщины
- Нина Бышкина — 0:33.25.
- Любовь Дубровская — 0:33.55.
- Александра Бородинова — 0:34.07.
- Елена Зонова — 0:34.19.
- София Вахрушева — 0:34.30.
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