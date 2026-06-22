Команда триатлонистов готовится к покорению Антарктики

Команда энтузиастов под руководством Ильи Слепова (чемпиона мира по Ironman 70.3AG, мастера спорта по спортивному ориентированию и одного из самых опытных триатлонистов планеты) взяла на себя беспрецедентный вызов: провести триатлон в самом экстремальном и уникальном месте — Антарктике. Старт запланирован с 26 февраля по 8 марта 2027 года. За это время 50 лучших спортсменов со всего мира покорят ледяные просторы Антарктики и, возможно, установят несколько серьёзных рекордов.

Спортсменам предстоит преодолеть 1 км в холодных водах Южного океана при температуре около 0°C, затем — 66 км на горных велосипедах и 33 км бегом по ледяному ландшафту. К участию допускаются атлеты с опытом длинных триатлонов, прошедшие необходимые медицинские проверки.

Маршрут создан по всем экологическим стандартам, а участники преодолевают только разрешённые зоны, минимизируя влияние на природу.

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