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Команда триатлонистов готовится к покорению Антарктики

Команда триатлонистов готовится к покорению Антарктики
Триатлон А100
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Команда энтузиастов под руководством Ильи Слепова (чемпиона мира по Ironman 70.3AG, мастера спорта по спортивному ориентированию и одного из самых опытных триатлонистов планеты) взяла на себя беспрецедентный вызов: провести триатлон в самом экстремальном и уникальном месте — Антарктике. Старт запланирован с 26 февраля по 8 марта 2027 года. За это время 50 лучших спортсменов со всего мира покорят ледяные просторы Антарктики и, возможно, установят несколько серьёзных рекордов.

Спортсменам предстоит преодолеть 1 км в холодных водах Южного океана при температуре около 0°C, затем — 66 км на горных велосипедах и 33 км бегом по ледяному ландшафту. К участию допускаются атлеты с опытом длинных триатлонов, прошедшие необходимые медицинские проверки.

Маршрут создан по всем экологическим стандартам, а участники преодолевают только разрешённые зоны, минимизируя влияние на природу.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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