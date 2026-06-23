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Инфекционист объяснил, почему сальмонеллёз может быть смертельно опасен

Инфекционист объяснил, почему сальмонеллёз может быть смертельно опасен
Чем опасен сальмонеллёз
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Инфекционист Андрей Матюхин объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», почему сальмонеллёз может быть смертельно опасен. По его словам, инфекция наносит серьёзный удар по организму.

«Из-за частой рвоты и водянистой диареи организм стремительно теряет воду и электролиты (калий, натрий, хлор). В результате происходит сгущение крови, падение артериального давления, судороги, отказ почек (острая почечная недостаточность из-за снижения фильтрации). При потере более 10% массы тела жидкостью наступает гиповолемический шок», — сказал врач.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
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Как можно подхватить сальмонеллу и почему это до сих пор смертельно опасно? Отвечают врачи

Опасность также заключается в том, что на начальном этапе заболевание можно спутать с обычным пищевым отравлением, ротавирусной инфекцией или другими острыми кишечными инфекциями. Именно поэтому многие люди занимаются самолечением и обращаются за медицинской помощью только при ухудшении состояния.

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