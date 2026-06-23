Врач рассказала, реально ли получить дефицит белка и витаминов в жару

Врач-нутрициолог Наталья Фирсова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», реально ли получить дефицит белка и витаминов в жару. Она объяснила, что главный риск связан не с самой жарой, а с тем, что человек начинает систематически недоедать и недопивать.

«Однако снижение аппетита может сопровождаться ухудшением концентрации внимания, слабостью и повышенной утомляемостью уже в течение дня. Вместе с потерей аппетита человек сокращает не только еду, но и нормальное поступление белка, витаминов, минералов и жидкости», — сказала эксперт.

В результате достаточно быстро могут появляться признаки дефицита энергии и снижения работоспособности. Потому что энергия — это не только калории. А летом многие буквально переходят в режим «арбуз и айс-латте».

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