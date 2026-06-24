Фитнес-эксперт перечислила простые упражнения для укрепления коленей

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич рассказала «Чемпионату», какие упражнения укрепят колени. Важно, что колено не висит в воздухе само по себе. Это шарнир, который находится между тазом и голеностопом. Если бёдра, ягодицы или стопы не справляются со своей работой, колено неизбежно принимает весь удар на себя. По этой причине укреплять нужно не сами колени, а крупные мышцы вокруг них.

«Самое базовое движение — приседания. Не нужно пытаться сразу садиться глубоко. Достаточно контролируемо садиться на обычный стул и плавно вставать обратно. Это уже отлично включает бёдра без лишнего стресса для суставов. Второе важное упражнение — ягодичный мост: ложитесь на спину, сгибаете ноги и спокойно поднимаете таз. Так вы возвращаете к жизни ягодичные мышцы, которые часто слабеют из-за сидячей работы. А ведь именно они забирают огромную часть нагрузки при долгой ходьбе. И третье — простые подъёмы на носки. Они укрепляют голеностоп, чтобы ваш шаг оставался лёгким и пружинящим», — сказала эксперт.

Вам не нужны жёсткие программы с прыжками, которые только травмируют суставы. Несколько минут таких простых движений дома создадут надёжную мышечную поддержку. Тогда прогулки станут удовольствием, а не тяжёлым испытанием.

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