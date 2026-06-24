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Психотерапевт объяснила, как отношения в семье формируют характер человека

Психотерапевт объяснила, как отношения в семье формируют характер человека
Как семья формирует характер
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Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», как отношения в семье формируют характер человека. По словам эксперта, это не только про врождённые черты, но и про результат ежедневного опыта.

«Ребёнок очень рано начинает копировать, что видит: как взрослые разговаривают друг с другом, как решают конфликты, как выражают злость, нежность, стыд или радость. Если в семье принято слышать друг друга, уважать границы и спокойно обсуждать трудности, ребёнок с большей вероятностью перенесёт этот стиль во взрослую жизнь», — сказала Крашкина.

Если дома было принято молчать, кричать, обесценивать чувства или держать всё в себе, именно это может стать нормой. И тогда взрослый человек уже неосознанно повторяет знакомый сценарий, даже если сам ему не рад.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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