Психотерапевт объяснила, как отношения в семье формируют характер человека

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», как отношения в семье формируют характер человека. По словам эксперта, это не только про врождённые черты, но и про результат ежедневного опыта.

«Ребёнок очень рано начинает копировать, что видит: как взрослые разговаривают друг с другом, как решают конфликты, как выражают злость, нежность, стыд или радость. Если в семье принято слышать друг друга, уважать границы и спокойно обсуждать трудности, ребёнок с большей вероятностью перенесёт этот стиль во взрослую жизнь», — сказала Крашкина.

Если дома было принято молчать, кричать, обесценивать чувства или держать всё в себе, именно это может стать нормой. И тогда взрослый человек уже неосознанно повторяет знакомый сценарий, даже если сам ему не рад.

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