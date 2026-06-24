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Психолог дал рекомендации, как отказаться от телефона в отпуске

Психолог дал рекомендации, как отказаться от телефона в отпуске
Как отказаться от телефона в отпуске
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Психолог Родион Чепалов в разговоре с «Чемпионатом» дал рекомендации, как отказаться от телефона в отпуске. По словам эксперта, отложить гаджет трудно не потому, что человек слабовольный, а потому, что телефон давно стал источником контроля, новостей, общения и чувства безопасности.

«Особенно сложно отказаться от телефона руководителям, которые привыкли отвечать за всё и боятся, что без них работа остановится. Но и рядовым сотрудникам бывает тревожно: вдруг начальник напишет, а ответа не будет? Помогает правило постепенного отключения. Например, сначала проверять сообщения три раза в день, потом один раз. Можно заранее предупредить коллег и включить автоответчик. Некоторые туристы даже сдают телефон в сейф отеля или камеру хранения на несколько часов», — сказал Чепалов.

Полезна также игра с самим собой: за каждый час без телефона начислять баллы и обменивать их на маленькие отпускные радости: мороженое, экскурсия, сувенир. Спросите себя: ради чего вы приехали? Если цель — восстановиться, прогулка по набережной, поход в музей или разговор с близкими принесут больше пользы, чем бесконечная проверка чатов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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