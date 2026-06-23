Мужчины в 2,5 раза чаще женщин ускоряют мобильный интернет

Мужская аудитория в 2,5 раза чаще пользуется ускорением интернета, чем женская. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей услуги «5G режим» в российских мегаполисах.

Наиболее требовательной к скорости соединения оказалась возрастная категория 35-44 лет. Пользователи этой услуги, независимо от пола, в основном предпочитают современные смартфоны Apple и Samsung.

Лидерами по «нетерпеливости» среди регионов стали Москва, Санкт-Петербург, Самарская и Свердловская области, а также Краснодарский край. Жители этих территорий менее всего хотят ждать при загрузке файлов, просмотре видео или во время онлайн-игр. В топ-10 регионов с самым высоким спросом на скорость интернета также вошли Ростовская область, Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Красноярский край и Чеченская Республика.

Сервис «5G режим» позволяет повысить скорость интернет-соединения до 60% и сделать его более стабильным. Для подключения услуги абоненту не требуется находиться в специальной зоне покрытия. Активировать опцию можно через личный кабинет или на сайте, а работает она на всех современных смартфонах.

Сформировавшийся тренд прокомментировал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских: «Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий, поэтому мы развиваем сервисы, которые могут улучшить пользовательский опыт и позволят ощутить на себе эффект нового поколения связи».