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VK Fest анонсировал новую волну артистов на фестивале в Нижнем Новгороде

VK Fest анонсировал новую волну артистов на фестивале в Нижнем Новгороде
VK Fest
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VK Fest объявил новую волну артистов, которые присоединятся к лайнапу фестиваля в Нижнем Новгороде. На сцену выйдет Элджей, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. Группа t.A.T.u., анонсированная в столицах фестиваля, приедет и в Нижний Новгород.

Ранее в лайнап вошли Ольга Бузова, Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», NANSI & SIDOROV, ZOLOTO и SALUKI. Ещё один артист пополнит лайнап московского фестиваля — 19 июля на Белую сцену выйдет LIL KRYSTALLL.

VK Fest пройдёт в Санкт-Петербурге 4 и 5 июля, в Нижнем Новгороде 11 июля и в Москве 18 и 19 июля. На фестивале запланированы сотни активностей для всей семьи: зоны спорта, творчества, детские локации, косплей-дефиле, лекторий и многое другое.

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