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Юрист назвала условия, при которых начальство не имеет права отказать в отпуске

Юрист назвала условия, при которых начальство не имеет права отказать в отпуске
Когда не могут отказать в отпуске
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Юрист Дарья Александрова назвала в рубрике «Теперь вы знаете» условия, при которых начальство не имеет права отказать в отпуске. По словам эксперта, закон на стороне работника, когда речь идёт об отдыхе по согласованному графику, льготных категориях граждан, а также некоторых других обстоятельствах.

«Если вы работаете по совместительству и на основной работе идёте в отпуск, на второй вам обязаны дать отдохнуть в те же даты. Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, отпуск предоставляется авансом», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Когда вам не могут отказать в отпуске: 8 ситуаций
Когда вам не могут отказать в отпуске: 8 ситуаций

Работодатель также не вправе отказать в отпуске, когда сотрудник не смог уйти на заслуженный отдых по уважительным причинам.

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