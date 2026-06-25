Юрист назвала условия, при которых начальство не имеет права отказать в отпуске

Юрист Дарья Александрова назвала в рубрике «Теперь вы знаете» условия, при которых начальство не имеет права отказать в отпуске. По словам эксперта, закон на стороне работника, когда речь идёт об отдыхе по согласованному графику, льготных категориях граждан, а также некоторых других обстоятельствах.

«Если вы работаете по совместительству и на основной работе идёте в отпуск, на второй вам обязаны дать отдохнуть в те же даты. Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, отпуск предоставляется авансом», — сказала эксперт.

Работодатель также не вправе отказать в отпуске, когда сотрудник не смог уйти на заслуженный отдых по уважительным причинам.

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