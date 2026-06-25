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Эксперт объяснила, почему летом утренние подъёмы часто даются тяжелее

Эксперт объяснила, почему летом утренние подъёмы часто даются тяжелее
Почему летом тяжело просыпаться
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Психолог Ксения Желнина-Смирнова рассказала «Чемпионату», что летом подъём даётся тяжелее не из-за лени. Причина в физиологии: удлинённый световой день сбивает выработку мелатонина — гормона сна. На улице светло, а мозгу нужна темнота, чтобы понять: пора отдыхать.

В итоге мы дольше засыпаем, глубокая фаза сна укорачивается, и утром чувствуем себя разбитыми. Кроме того, жара заставляет сердце работать активнее, из-за чего организм не восстанавливается полноценно.

«Во-первых, за час до сна принимайте тёплый душ: перепад температур при выходе из ванной даёт сигнал ко сну. Во-вторых, пейте утром стакан холодной воды сразу после будильника — это запускает обмен веществ и бодрит быстрее кофе. В-третьих, не валяйтесь в постели дольше пяти минут: чем дольше нежитесь, тем сильнее сонливость. Вставайте, умывайтесь холодной водой, делайте лёгкую разминку», — посоветовала эксперт.

Не пытайтесь отоспаться в выходные: сбитый режим только усугубит утреннюю разбитость. Летняя вялость — это не ваша вина, так устроен организм. Помогите себе мягкими настройками, и утро станет добрым.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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