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VK Fest раскрыл лайнап сцены электронной музыки в трёх городах

VK Fest раскрыл лайнап сцены электронной музыки в трёх городах
VK Fest
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Сцена электронной музыки в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде будет работать все дни фестиваля. Перед гостями выступят SWANKY TUNES, DJ GROOVE, FEEL, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG.

В этом году на фестивале много новых лиц: впервые выступит NERAK, а также основатель транс-лейбла Interplay Records ALEXANDER POPOV.

В Петербурге 4 июля сеты исполнят DJ BALDIN, TURBOSH, ARIA FREDDA, BYOR, LADY WAKS и FEEL. 5 июля пройдут сеты NEJTRINO, KTO DJ ?, ZESKULLZ, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, SWANKY TUNES, DJ MEG.

В Нижнем Новгороде эта сцена впервые станет частью VK Fest. 11 июля там пройдут сеты SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI.

В Москве 18 июля на сцену выйдут DJ BALDIN, KTO DJ ?, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG & NERAK, SHAPOV и PODLESNOV B2B S.A.Y. 19 июля выступят ARIA FREDDA, FONAREV, ALEXANDER POPOV, DJ GROOVE, VOLAC, SWANKY TUNES.

В Москве на сцене электронной музыки выступит секретный гость — известный проект, которого организаторы раскроют позже.

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