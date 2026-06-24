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В Москве прошёл масштабный «Пикник Афиши»

В Москве прошёл масштабный «Пикник Афиши»
«Пикник Афиши»
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«Пикник Афиши x Сбер» в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве посетили более 30 тысяч человек. Событие превратилось в настоящий фестиваль-город в атмосфере яркого луна-парка. Десятки тысяч гостей, легендарные камбэки, рекордные пять фудкортов.

Одним из ключевых событий музыкальной программы стало триумфальное возвращение на большую сцену группы «Браво» вместе с Валерием Сюткиным.

Фото: Пресс-служба «Пикника Афиши»

Ещё одним важным событием для любителей ностальгии стали реюнионы: легендарный поп-дуэт Мальбэк & Сюзанна представил новую главу своего творчества, а группа Петара Мартича и Лизы Громовой ОЗËРА вернула нам дух 2010-х. На главной сцене гремели масштабные шоу от Zoloto и ЛСП, на площадке музыкального сервиса «Звук» выступили Feduk, а также OG Buda и Mayot.

«Пикник Афиши x Сбер» подарил гостям масштабную событийную программу. Например, для тех, кто хотел заняться творчеством, работала мастерская по созданию марионеток. А на специальной музыкальной площадке каждый желающий мог освоить базовые аккорды и выступить в рок-караоке. На фестивале работал целый бьюти-квартал, где можно было создать специальный «пикниковый» образ.

Фото: «Чемпионат»

Спортивная зона удивляла разнообразием: от VR-тенниса и смузибайков до классического фитнеса и профессиональных уроков гольфа. Футбольный тир спортивного портала «Чемпионат» стал точкой притяжения гостей разных возрастов. Также в зоне активности «Чемпионата» располагалась виртуальная примерочная форм сборных к ЧМ-2026. В общей сложности порядка 500 человек посетили зону «Чемпионата» на «Пикнике Афиши».

Главным развлечением вне сцен стал огромный луна-парк с 16-метровым колесом обозрения, тирами и автоматами-хватайками. На детской зоне юных гостей ждала отдельная вселенная: карусель, замок, надувной диван, полоса препятствий с призами и аквагрим.

Впервые на «Пикнике» масштабно была представлена гастрозона: заработали сразу пять тематических фудкортов. На них развернулись более 70 ресторанов. Перемещаться и ориентироваться в таком большом количестве помогала интерактивная карта.

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