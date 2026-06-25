Трейлраннер Евгений Костылев рассказал, как готовился пробежать 200 км по Уралу

Трейлраннер Евгений Костылев в интервью «Чемпионату» рассказал, как готовился пробежать 200 км по Уралу. В мае 2026 года он преодолел это расстояние за четыре дня в рамках «Большого Уральского трейла». По словам спортсмена, от идеи до реализации прошло примерно полгода.

«Мы тщательно продумали быт, вопрос снаряжения, логистики и разработали сценарии управления разными рисками: от встречи с медведями до ситуаций, когда кто‑то получает травму и нужна эвакуация. Всех участников зарегистрировали в МЧС — по каждому этапу подаются заявки, каждый день спасатели звонят по пять-шесть раз, уточняют, всё ли в порядке, нужна ли помощь», — поделился Костылев.

Бегун подчеркнул, что в процессе подготовки стояла задача учесть как можно больше рисков. Основные — это погода, дикие животные, травмы.

Полную версию интервью с Евгением Костылевым читайте сегодня на «Чемпионате» в 13:15 по московскому времени.

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