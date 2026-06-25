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Трейлраннер Евгений Костылев поделился тёплым воспоминанием от забега на 200 км по Уралу

Трейлраннер Евгений Костылев поделился любимым воспоминанием от забега на 200 км по Уралу
Евгений Костылев
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Трейлраннер Евгений Костылев поделился тёплым воспоминанием от забега на 200 км по Уралу. В мае 2026 года он преодолел это расстояние за четыре дня в рамках «Большого Уральского трейла».

«Самый яркий момент нашего этапа — последний день на Долгих горах. Мы стартовали позже обычного — около 11:00 – 11:30. Бежали по горам ночью с фонариками. Помню, около 20:00 забежали на вершину Верблюжка — с неё открывается шикарный вид на соседние горы. Впереди было ещё 20 км. Три часа спусков, подъёмов — и никого вокруг. Днём я ходил по этим горам пару лет назад, а ночью — совсем другой опыт, невероятно. В тот день мы финишировали только ближе к 23:00», — поделился Костылев.

Спортсмен назвал этот старт важным жизненным опытом, который подарил ему возможность по-новому взглянуть на привычные вещи и почувствовать полное единение с природой.

Полную версию интервью с Евгением Костылевым читайте сегодня на «Чемпионате» в 13:15 по московскому времени.

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