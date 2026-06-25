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Трейлраннер Евгений Костылев назвал главную сложность забега на 200 км по Уралу

Трейлраннер Евгений Костылев назвал главную сложность забега на 200 км по Уралу
Евгений Костылев
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Трейлраннер Евгений Костылев в интервью «Чемпионату» назвал главную сложность забега на 200 км по Уралу. В мае 2026 года он вместе с напарником Александром Фефеловым преодолел это расстояние за четыре дня в рамках «Большого уральского трейла».

«Никаких сумасшедших происшествий не случилось, к счастью, только рабочие моменты: ожоги, мозоли и прочие «прелести». Травм больших не было, кроме солнечного удара у партнёра — он отлежался, я его напоил водой, подкормил. Был отрезок на открытом поле: на градуснике 30°C, а казалось, что все 40°C — будто горячим феном дует», — поделился спортсмен.

Костылев добавил, что тщательная подготовка к старту заняла порядка шести месяцев. За это время он и другие организаторы трейла постарались предусмотреть все возможные риски.

Полную версию интервью с Евгением Костылевым читайте сегодня на «Чемпионате» в 15:15 по московскому времени.

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