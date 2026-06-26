Забег «Ночная пчела» пройдёт в Ивановской области 27 июня. Это трейл из серии забегов «Трейл 4 Сезона». Локация — посёлок Палех. Это уникальное место, где живут древние ремёсла: лаковая миниатюра и иконопись до сих пор создаются по старинным технологиям. Там живут более 600 художников.

Участники трейла смогут попробовать свои силы на нескольких дистанциях: 5 км, 15 км, 30 км и 45 км. Для юных атлетов организаторы подготовили старт на 600 м.

В программе также ужин для всех участников забега, лектории с бизнесменами — пасечниками, спортсменами и другими интересными личностями, а ещё и мастер-классы от партнёров.

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