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Третий этап велогонки «Россия» завершился в Ярославской области

Третий этап велогонки «Россия» завершился в Ярославской области
Велогонка «Россия»
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20 июня «Лига Героев» при поддержке Федерации велосипедного спорта России и Министерства спорта РФ провела третий этап многодневной велогонки «Россия» в Ярославле. В мероприятии приняли участие более 1100 человек, оно прошло при поддержке крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

Победителями третьего этапа стали Данила Грибанов у мужчин (с результатом 01:40.36) и Мария Курносова у женщин (с результатом 02:03.11). Результаты победителей и призёров этапа зафиксированы и будут учитываться по итогам всей велогонки в абсолютном зачёте мужчин и женщин. Кроме того, одержавшая победу в ярославском этапе велогонки Мария Курносова из Московской области стала лидером всего женского зачёта велогонки с 393 баллами. Среди мужчин лидирует уроженец Ивановской области Сергей Юхатов с результатом 469 баллов.

Мероприятие завершилось традиционным велофестивалем – масштабная велопрогулка по Ярославлю для всех желающих привлекла более 1000 участников. Следующий этап многодневной велогонки «Россия» пройдет 18 июля в Иванове.

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