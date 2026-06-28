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Психолог дал рекомендации, как избежать спонтанных трат

Психолог дал рекомендации, как избежать спонтанных трат
Как избежать спонтанных трат
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Психолог Родион Чепалов в беседе с «Чемпионатом» отметил, что спонтанные траты чаще совершают не самые расточительные, а самые уставшие, тревожные или эмоционально голодные люди.

Покупка на несколько минут создаёт ощущение радости, контроля или награды. Особенно склонны к импульсивным покупкам люди после стресса, конфликтов, тяжёлого рабочего дня или из-за чувства одиночества. Маркетинг прекрасно знает эти механизмы. Ограниченные акции, таймеры обратного отсчёта, фразы «осталось 2 штуки», яркие витрины и персональные рекомендации специально создают ощущение срочности.

«Полезно использовать правило 24 часов: если вещь не относится к предметам первой необходимости — отложите решение на сутки, часто желание исчезает само. Ещё одно упражнение — спросить себя: «Я покупаю это, потому что мне нужно, или, потому что мне сейчас грустно, скучно или тревожно?» — рекомендовал эксперт.

Помогает и список финансовых целей. Когда человек видит, ради чего копит деньги, ему проще отказаться от случайных трат. Важно помнить: бороться нужно не с покупками, а с теми чувствами, которые мы пытаемся ими заглушить. Тогда контроль над расходами становится намного проще.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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