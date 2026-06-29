Психотерапевт объяснила, как события детства влияют на взрослую жизнь

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», как события детства влияют на взрослую жизнь. Наиболее заметно в дальнейшем отражаются такие вещи, как чувство безопасности, эмоциональная поддержка, отношение к ошибкам, опыт похвалы и наказания.

«Ребёнок, которого часто стыдили, может вырасти очень требовательным к себе и бояться промахов. Тот, чьи чувства игнорировали, нередко во взрослом возрасте плохо понимает собственные потребности. А человек, которого в детстве принимали и поддерживали, обычно легче строит отношения и увереннее идёт по жизни.

При этом детство не «приговор». Взрослая личность меняется, может учиться новому, переосмысливать опыт и постепенно переписывать старые сценарии. Но чем теплее и спокойнее был старт, тем легче этот путь», — сказала эксперт.

Понимание влияния детства помогает не только объяснить свои реакции, но и иначе взглянуть на родительство. Воспитывая ребёнка, взрослые формируют не только его поведение, но и будущую способность любить, доверять, работать, выдерживать трудности и быть в мире с собой.

Поэтому роль родителей трудно переоценить. Они не могут сделать жизнь ребёнка идеальной, но могут дать ему самое важное — ощущение, что его видят, слышат и принимают. И именно это часто становится основой здоровой личности во взрослом возрасте.

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