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Врач дала рекомендации аллергикам, как легче переносить жаркий сезон

Врач дала рекомендации аллергикам, как легче переносить жаркий сезон
Как аллергикам легче переносить жару
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Врач-аллерголог АО «Медицина» в беседе с «Чемпионатом» дала рекомендации аллергикам, как легче переносить жаркий сезон. Она подчеркнула, что летом особенно важно следить за бытом.

«Стоит чаще менять постельное бельё, использовать защитные чехлы для подушек и матрасов, не накапливать лишний текстиль, регулярно проветривать, но делать это с умом — в часы, когда меньше уличной пыли. Влажная уборка должна быть именно влажной, а не формальной, а пылесос лучше использовать с хорошей фильтрацией», — рекомендовала врач.

Если симптомы возвращаются изо дня в день, не стоит ждать осени или списывать всё на сезонную усталость. Аллергия на домашнюю пыль сама по себе не «перерастает» в удобный момент, зато хорошо поддаётся контролю, если заняться ею вовремя.

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