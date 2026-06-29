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«Северный марафон» пройдёт в Москве 1 июля

«Северный марафон» пройдёт в Москве 1 июля
«Северный марафон»
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«Северный марафон» пройдёт в Москве 1 июля. Локация — парк «Долгие пруды». Место старта будет располагаться у центрального входа в парк.

В программе забеги на 5 км, 10 км и 21,1 км. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Время старта участник выбирает по своему усмотрению.

Расписание

  • 14:45 -18:55 – получение стартовых номеров;
  • 15:00 — старт участников для дистанций: 5, 10, 21,1 км;
  • 18:00 — старт участников для дистанций: 5, 10 и 21,1 км;
  • 19:00 — старт участников для дистанций: 5 и 10 км;
  • 20:00 — закрытие всех дистанций.

Все финишёры будут награждены памятной медалью с логотипом района, где проходит событие. Отдельного награждения для самых быстрых спортсменов не предусмотрено.

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