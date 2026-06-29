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Эксперт объяснила, почему нельзя бесконтрольно принимать обезболивающие препараты

Эксперт объяснила, почему нельзя бесконтрольно принимать обезболивающие препараты
Нельзя бесконтрольно принимать обезболивающие
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Провизор аптеки «Столички» Эльвира Рыбина-Кузнецова в беседе с «Чемпионатом» объяснила, почему нельзя бесконтрольно принимать обезболивающие препараты. Боль – очень важный механизм в организме человека, который сигнализирует о возможной опасности. Любые анальгетики лишь снимают неприятный симптом, но не влияют на причину. Поэтому применять их нужно под контролем специалиста.

Принимать анальгетики рекомендуется во время или после еды, запивая достаточным количеством чистой воды. Одно из главных правил: их можно принимать не более 5 дней подряд. Если боль не проходит за это время – это сигнал, что надо к врачу, а не искать другую пачку таблеток.

«Неправильный или длительный приём обезболивающих может воздействовать на слизистую желудка, способствовать повышению кислотности, диспепсическим расстройствам и многим другим нежелательным эффектам. Некоторые люди полагают, что любая «обезболивающая таблетка» работает одинаково. На самом деле препараты делятся на три большие группы в зависимости от механизма действия. И неправильный выбор группы может быть одной из ошибок самолечения», — сказала эксперт.

Анальгетики воздействуют непосредственно на болевые рецепторы или на выработку веществ, вызывающих боль. Это классическое обезболивание. Такие препараты могут быть эффективны при головной, зубной боли, мышечных болях, травмах, невралгиях. Они «глушат» сам болевой сигнал, но не расслабляют мышцы и не уменьшают спазм.

Спазмолитики не влияют на болевые рецепторы, а расслабляют гладкую мускулатуру внутренних органов. Если боль вызвана спазмом – например, при болезненных менструациях, почечной колике, спазмах кишечника или желчного пузыря – обычный анальгетик может не подействовать, а спазмолитик будет более эффективен.

В составе комбинированных препаратов сразу два компонента: анальгетик + спазмолитик. Это «два в одном» для ситуаций, когда боль сочетается со спазмом. Такие средства удобны для приёма.

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