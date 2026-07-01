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Caucasus Ultra Trail пройдёт в Грозном с 3 по 18 июля

Caucasus Ultra Trail пройдёт в Грозном с 3 по 18 июля
Caucasus Ultra Trail
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Caucasus Ultra Trail пройдёт в городе Грозном с 3 по 18 июля. Это многодневный ультрамарафон в горах Северного Кавказа, маршруты которого проложены через несколько регионов.

В программу ультрамарафона входят сверхдлинные дистанции от 160 км до 1000 км. Титульная дистанция Armageddon на 1000 км пройдёт от Каспийского до Чёрного моря через горы. Важная деталь — на маршрутах нет разметки.

Во время гонки участникам разрешается спать, есть, переодеваться, а также сходить с дистанции на «базах жизни», которые расположены друг от друга на расстоянии 30-70 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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