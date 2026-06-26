DDX Fitness FEST назвал хедлайнеров фестиваля 25 и 26 июля

Юбилейный пятый фитнес-фестиваль DDX Fitness FEST пройдёт 25 и 26 июля в музее-заповеднике «Коломенское». В этом году на главной сцене выступят Клава Кока, Xolidayboy и Мари Краймбрери: каждый артист представит музыкальную программу под открытым небом.

В первый вечер гостей ждёт выступление российского певца и блогера, который в 2024 году был признан «Прорывом года» на премии «Муз-ТВ» — Xolidayboy. Посетители второго дня смогут насладиться концертами певицы Мари Краймбрери и исполнительницы и блогера Клавы Коки.

Программа фестиваля объединяет музыкальные выступления, тренировки, танцевальные форматы и специальные активности от DDX Fitness. В первый день пройдут Zumba под живую латиноамериканскую музыку кубинской группы, BODYBALLET под саундтреки к культовым фильмам и мюзиклам, а также DDX Combat — высокоинтенсивная тренировка в эстетике «Матрицы» под аккомпанементы барабанщика. Завершит день выступление Xolidayboy.

Одно из событий первого дня — установление рекорда. На фестивале впервые запустят собственную Книгу рекордов DDX Fitness. Первой записью в ней станет самая массовая йога-практика в России по количеству участников. Она займет 50 минут и будет построена вокруг пяти стихий: Земли, Огня, Воды, Воздуха и Эфира. Каждая из них будет сопровождаться своим музыкальным инструментом в живом исполнении — от гонгов и рояля до современной электроники.

Во второй день программа фестиваля начнётся с DDX Balance — сочетания йоги, пилатеса и стретчинга для лёгкости тела и спокойствия разума. Затем гостей ждут DDX Party с баттлом двух диджеев, DDX Core — интенсивная работа с глубокими мышцами корпуса под перформанс воздушных гимнастов на кольце, а также DDX Dance & Караоке Party под поп-хиты 90-х и 2000-х в современной обработке. Вечером на главной сцене выступят Мари Краймбрери и Клава Кока.

На территории фестиваля развернутся интерактивные зоны партнёров со своими активностями и подарками. Также для семей с детьми подготовлено отдельное безопасное пространство с настольными играми, аквагримом и анимацией. Общая площадь фестиваля — 100 000 м², посетителей ждут более 150 активностей, фуд-корт и зоны отдыха.

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