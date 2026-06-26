Гид по VK Fest в Санкт-Петербурге: что ждёт гостей

4 и 5 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится VK Fest — крупнейший городской open-air в России. На фестивале выступят популярные артисты, молодые исполнители и звёзды электронной сцены. Гостей ждут встречи с инфлюенсерами, сотни развлечений для всей семьи, расширенная детская зона, технологические и творческие пространства, новая площадка с водными активностями и пляжными видами спорта.

4 июля на Синей сцене выступят Markul, Татьяна Куртукова, Лолита, Aarne & Toxi$ & Big Baby Tape, Ева Власова, XOLIDAYBOY, Клава Кока и Артур Пирожков. Ведущий сцены — Дима Масленников. В программе Белой сцены — пазнякс, ГУДТАЙМС, «Сироткин», мартин, Словетский, Baby Cute, Lida, OG Buda. Гости Фиолетовой сцены услышат Сестрёнку, навздохе, Rozalia, UBEL, Tesla Boy, Крыли, NANSI & SIDOROV, osiwoy. Сцену электронной музыки займут DJ BALDIN, TURBOSH, ARIA FREDDA, BYOR, LADY WAKS и FEEL.

Во второй день, 5 июля на Синюю сцену выйдут Ольга Бузова, Мари Краймбрери, t.A.T.u., FEDUK, МОТ, MONA и Дора. Их представит ведущая Ида Галич. На Белой сцене выступят AK-47 & TGK, Boulevard Depo, HOLLYFLAME, ТРАВМА, Zventa Sventanа, Moreart, тима ищет свет, Слава КПСС и Полка. На Фиолетовой — Асия, хмыров, UGLI, Cheese People, SKY RAE, ульяна мамушкина, ARUSTAMOV, S-VOX. Специальным гостем станет nkeeei, он исполнит трек «Такой же» с Ольгой Бузовой. На сцене электронной музыки пройдут сеты NEJTRINO, KTO DJ ?, ZESKULLZ, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, SWANKY TUNES и DJ MEG. На фестивале также выступит артист, чьё имя держится в секрете.

Гости встретятся с известными блогерами. Автограф-сессии проведут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Ольга Бузова, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ, Дима Масленников, Аня Pokrov и Артур Бабич, Клава Кока, Вики Шоу, Маш Милаш, «Без игрушек», Карина Кагра, Камиль Кикидо и АминКа, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, АСЛАН ШУКАША. К ним присоединятся ЯН ТОПЛЕС, SteshOK, Алана Чочиева, Мария Янковская, KARA KROSS, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Утопия Шоу, Вадим Спириденков, Маша и Роберт Герберы, ТРАВМА и Наташа Гасанханова.

В этом году VK Fest представит новую большую зону с водными активностями и пляжными видами спорта. Так, например, в экстрим-зоне откроются памп-трек, экстрим-парк и скейт-плаза. Более 150 райдеров из 30 городов поучаствуют в соревнованиях и шоу на скейтбордах, BMX, роликах, самокатах и джамперах.

Библиотеки, музеи и культурные институции Петербурга представят арт-объекты, запустят буккроссинг, проведут литературные игры, квесты и мастер-классы.

На специальной площадке VK Fest объединит благотворительные проекты: гости смогут пройти экспресс‑тестирование, вступить в регистр доноров и принять участие в социальных и просветительских инициативах.

На фудкорте можно будет попробовать корн-доги, бургеры, рваное мясо, бабл-ти и классику стритфуда в исполнении ресторанов города и локальных гастропроектов. Для любителей полезных сладостей будут фрукты, ягоды и йогурты. На фестивале приготовят блюда из Кореи, Америки, Мексики и Грузии.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.