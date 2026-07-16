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Дерматолог рассказала, как защитить волосы в жаркий сезон

Дерматолог рассказала, как защитить волосы в жаркий сезон
Как защитить волосы летом
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Дерматолог сети клиник ЦИДК Екатерина Комиссарова рассказала «Чемпионату», что ультрафиолет и морская соль — агрессивная пара, которая разрушает защитный слой кожи, вытягивает влагу из волосяного стержня и делает ногти хрупкими. Частая ошибка отдыхающих — думать, что достаточно одного крема. На самом деле нужна система: подготовка до отпуска, защита во время и восстановление после.

«Солёная вода поднимает чешуйки кутикулы, делая локоны жёсткими и тусклыми. Перед выходом на пляж стоит нанести на длину несмываемый спрей с УФ-фильтрами и силиконами, которые создают защитную пленку. После купания волосы нужно ополаскивать пресной водой, чтобы смыть соль и хлор. Раз в неделю полезна маска с кератином или пантенолом для глубокого восстановления. Для обладательниц окрашенных волос обязательны средства с пометкой «защита цвета», которые предотвращают вымывание пигмента», — рекомендовала эксперт.

Ламинирование или ботокс для волос — процедуры, которые «запаивают» чешуйки, создавая гладкую поверхность и защищая от внешних агрессоров. Эффект держится две-четыре недели, что идеально для поездки. Кератиновое выпрямление тоже работает, но важно помнить, что после него нельзя мочить голову три дня. Для корней полезна мезотерапия кожи головы, которая уменьшает жирность и укрепляет фолликулы.

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