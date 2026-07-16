Фитнес-эксперт дала совет, как не стесняться своего тела в купальнике

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич в беседе с «Чемпионатом» дала несколько советов, которые помогут перестать стесняться своего тела в купальнике. По её словам, нас годами приучали к мысли, что открытый купальник нужно заслужить, а выход к воде — экзамен, к которому тело обязано быть готовым.

«А если не успел прийти в нужную форму, то должен тихо сидеть на краю лежака и заворачиваться в полотенце. Из-за этого мы добровольно ставим жизнь на паузу. Отказываемся плавать и расслабляться под солнцем. Мы ждём мифической идеальной версии себя, чтобы наконец разрешить себе просто отдохнуть. Но пляж не подиум, а окружающие люди не жюри. Большинство вокруг занято своими делами или точно так же тревожно втягивает живот, переживая из-за собственных комплексов», — сказала эксперт.

Чтобы перестать прятаться, совершенно не обязательно пытаться резко полюбить каждый сантиметр своего тела. Достаточно сменить фокус с внешнего на внутреннее. Вместо мыслей о том, как вы выглядите со стороны, прислушайтесь к ощущениям: как солнце греет кожу, прохладная вода снимает накопившуюся за год усталость, как приятно просто лежать на песке и никуда не бежать.

Мацкевич подчеркнула, что наше тело ежедневно выдерживает огромный груз забот, работы и стресса. Оно абсолютно точно заслужило море, тепло и спокойствие прямо сейчас. В том самом виде, в котором оно есть сегодня без всяких условий и попыток себя переделать.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.