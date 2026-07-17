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Психотерапевт объяснила, о чём говорит нелюбовь человека к селфи

Психотерапевт объяснила, о чём говорит нелюбовь человека к селфи
Что означает нелюбовь к селфи
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Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», о чём говорит нелюбовь человека к селфи. Нежелание делать фотографии не указывает автоматически ни на закрытость, ни на проблемы с самооценкой. Чаще это про приватность, контроль над личным пространством и нежелание постоянно себя демонстрировать.

«Такие люди нередко просто не видят смысла в том, чтобы обсуждать себя через фотографии. Иногда отказ от селфи связан с тем, что человеку некомфортно смотреть на собственное изображение, он не любит позировать или не хочет зависеть от оценки окружающих. Это может говорить о более спокойном отношении к внешнему одобрению, а может — о застенчивости или неуверенности. Всё зависит от контекста», — сказала эксперт.

Само по себе отношение к селфи не делает человека лучше или хуже. Гораздо важнее, как он чувствует себя внутри: спокойно ли ему без одобрения, не прячет ли он за фотографиями тревогу и не избегает ли он их из страха быть увиденным.

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