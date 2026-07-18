Психотерапевт рассказала, когда стремление к эффективности может навредить

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», когда стремление к эффективности может навредить. Проблема появляется, когда человек начинает жить в режиме бесконечной оптимизации: всё должно быть продуктивно, быстро и с максимальной отдачей. Тогда отдых кажется виной, пауза — потерей времени, а обычная усталость — личным провалом.

«Внутри быстро формируется ощущение, что «я хорош только тогда, когда что-то делаю».

Это может привести к хроническому напряжению, тревожности, эмоциональному выгоранию и чувству вины даже в те моменты, когда человек объективно нуждается в отдыхе», — сказала эксперт.

Крашкина добавила, что психика не рассчитана на постоянную мобилизацию, поэтому стремление быть эффективным 24/7 рано или поздно оборачивается снижением концентрации, раздражительностью и ощущением пустоты.

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